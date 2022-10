JO 2024 : le parcours du marathon dévoilé

On connaît le parcours du marathon pour les JO des 2024. Le parcours qui ne manque pas de symbolique puisqu’il reprend “La marche des femmes” des 5 et 6 octobre 1789.. Le marathon traversera 9 villes entre Paris et Versailles.



Il passera par l’Hôtel de Ville, l’Opéra, la place Vendôme, les Tuileries, le château de Versailles mais aussi les Invalides.



Concernant la difficulté de la course “On part de 34 mètres d’altitude pour remonter à un point haut à 183 mètres au 20e km. Et la deuxième grosse difficulté c’est l’ascension de la côte du Pavé des Gardes qui va durer 900 mètres avec des passages entre 11 et 13,5%”.