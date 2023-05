JO 2024 : Top départ à la nouvelle phase de vente des billets

Dès ce jeudi, s’ouvre la seconde phase de vente de billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Il s’agit de 1,5 million de billets et cette fois-ci les tickets sont à l’unité.

Il fallait s’inscrire avant le 20 avril pour tenter d’acheter un billet. 4 millions de personnes se sont inscrites au tirage au sort.



150 000 places à 24 euros sont disponibles. Comme pour la 1ère phase, des inscrits au tirage au sort seront sélectionnés, et profiteront de 48h pour faire leurs achats ayant été prévenu à l’avance. La règle reste la même, premier arrivé, premier servi, le choix des places se fera au petit bonheur la chance.



Tous les sports seront ouverts à la vente, ainsi que des finales prestigieuses seront accessibles, mais aussi la possibilité d’acheter des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le Surf sera la seule discipline fermée à la vente. Tous les sports seront ouverts à la vente, ainsi que des finales prestigieuses seront accessibles, mais aussi la possibilité d’acheter des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Également le nombre maximum de billets qu’on peut acheter est de 30 par acheteur toute phases confondues.



Les billets seront entre 24 à 2700€ selon le sport ou la cérémonie et l’endroit où vous serez positionné. Si vous n’avez pas pu prendre place à la fin de cette phase, une 3ème phase sera organisée d’ici fin 2023. Une plate-forme de revente ouvrira également au printemps 2024 et fonctionnera à la valeur faciale des billets.

