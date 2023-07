JO de Paris 2024 : le groupe LVMH devient partenaire premium

Numéro 1 mondial du luxe, le groupe a signé un partenariat “premium” avec les JO de Paris 2024. Un partenariat et donc une contribution financière qui s’élève à 150 millions d’euros. Une nouvelle confirmée par Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, Directeur de l’image et de l’environnement du Groupe.

Pour les médailles olympiques et paralympiques, c’est le joaillier Chaumet qui se chargera de les dessiner, et l’une des maisons de couture du groupe habillera les athlètes lors des cérémonies. Les marques de Moët Hennessy, producteur de champagnes, vins ou cognacs, seront “partenaires hospitalité” et affirment leurs présences aux seins des salons VIP lors des épreuves sportives. Quant au choix de l’enseigne de cosmétiques, c’est la marque Sephora qui sera alors partenaire. Trois autres grandes marques notamment du groupe, Louis Vuitton, Dior et Berluti, seront de la partie mais cependant, ils dévoileront plus tard leurs engagements auprès de la compétition.