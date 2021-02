JO de Tokyo : l’équipe de France hérite des Etats-Unis

Les équipes de France masculine et féminine ont hérité des États-Unis dès la phase de groupes du tournoi olympique, d’après le tirage au sort effectué ce mardi matin à Mies (Suisse), au siège de la Fédération internationale (Fiba).

Dans le groupe A, en plus des triples champions en titre, l’équipe de France masculine devra aussi affronter l’Iran et le futur vainqueur du tournoi de qualification qui aura lieu au Canada fin juin entre le Canada donc, la Grèce et la Chine.



Les joueuses de Valérie Garnier devront, elles, en découdre avec le Nigeria, le Japon, et donc les Etats-Unis.