JO : Mélina Robert-Michon, porte-drapeau de la délégation française ?

C’est le jour de vérité pour les candidats. Qui succédera à Teddy Riner, porte-drapeau français lors des Jeux olympiques de Rio 2016 ? Le nom des heureux élus sera connu ce soir. En effet, c’est inédit, ce ne sera pas un mais deux athlètes qui seront désignés représentants de la délégation française, et porteront le drapeau tricolore lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo (23 juillet – 8 août). Alors quels sont ces candidats ?

Ils sont 11. Du côté des femmes nous retrouvons : Clarisse Agbegnenou (judo), Johanne Defay (surf), Sandrine Gruda (basket-ball), Maïva Hamadouche (boxe), Kristina Mladenovic (tennis), Charline Picon (voile), Mélina Robert-Michon (lancer de disque en 2016). La Lyonnaise, médaillée d’argent au disque aux JO 2016 à Rio, et récemment championne de France pour la 20ème fois (juin 2021), participera à sa sixième olympiade. Elle s’est exprimée sur ce rôle : ” C’est quelque chose d’exceptionnel. Les Jeux Olympiques c’est déjà quelque chose qui, pour moi, est au dessus de tout. C’est l’occasion de représenter l’ensemble des athlètes de l’équipe de France. C’est une grosse responsabilité. Ce serait une grande fierté pour moi de pouvoir obtenir ce rôle.”

Des athlètes élus par des athlètes

Chez les hommes, sont prêts à endosser ce rôle : Samir Ait-Saïd (gymnastique), Maxime Beaumont (kayak), Renaud Lavillenie (saut à la perche) et Florent Manaudou (natation).

En ce qui concerne l’élection, chaque fédération olympique a proposé un à deux athlètes pour le vote. Ces athlètes ambassadeurs (59 cette année) élisent le binôme en votant pour un classement de 3 femmes et de 3 hommes, avec la répartition de points suivante : athlète n°1, 3 points, athlète n°2, 2 points, athlète n°3, 1 point. Le binôme élu sera composé de l’athlète féminine et de l’athlète masculin qui ont recueilli le plus de points.

N’oublions pas les athlètes paralympiques. Sont candidats : Perle Bouge (paraaviron), Pierre Fairbank (paraathlétisme), Souhad Ghazouani (paradéveloppé couché), Stéphane Houdet (tennis fauteuil), Nantenin Keita (paraathlétisme), Sandrine Martinet (parajudo), David Smetanine (paranatation). Pour les Jeux paralympiques, le mode de sélection est différent : il a eu lieu via un vote du public, qui s’est déroulé en juin dernier.

Nous connaîtrons les lauréats (binôme olympique et paralympique) ce soir au JT de 20h de France 2.