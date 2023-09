John Textor cherche à vendre tout ou une partie de la LDLC Arena

Le Financial Times a révélé qu’OL Groupe recherche 300 millions d’euros de fonds et veut vendre tout ou une partie de la LDLC Arena, la salle omnisports construite et sur le point d’être inaugurée par la société lyonnaise. L’objectif pour John Textor est de réduire les actifs non-essentiels, pour se concentrer sur le football.

Le président de l’OL a mandaté la banque Goldman Sachs pour obtenir sur le marché obligataire, ces 300 millions. L’homme de 57 ans, souhaite également placer le club en bourse américaine. Pour la LDLC Arena, un appel d’offres a été lancé pour racheter 40% ou 100% de l’infrastructure de 16 000 places. Celle-ci a été construite notamment pour accueillir les rencontres de l’ASVEL, mais également des concerts. Ce projet s’ajoute à celui de la vente de la franchise américaine de football féminin, OL Reign, espérée à 50 millions d’euros.