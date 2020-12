Journée internationale des migrants : rassemblement prévu ce vendredi à la Guillotière

Le 18 décembre est la date désignée par les Nations Unies pour célébrer la ” journée internationale des migrants”. Elle est l’occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines économiques, culturels et sociaux, au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination.



À Lyon, le collectif 69 de soutien aux réfugiés et migrants organise une manifestation de soutien contre “les violences policières, contre les migrants à la rue, femmes, hommes, enfants noyés en mer, rétentions et expulsions, foyers en péril, les sans-papiers en première ligne sans protection sanitaire et sociale, le discours de plus en plus racistes et sécuritaire”.



Le cortège partira de la place Gabriel Péri à 18h ce vendredi.