Journée mondiale des donneurs de sang : des collectes organisées à Grenoble

Célébrée le 14 juin, la Journée mondiale des donneurs de sang est un moment primordial pour l’Établissement français du sang qui met en œuvre de nombreuses actions.

Cette journée représente l’occasion pour l’EFS de remercier l’ensemble des bénévoles, volontaires qui rendent possible au quotidien les dons de sang au profit des malades.



En ce qui concerne Grenoble, une collecte de sang est organisée ce vendredi 16 et samedi 17 juin au sein du Jardin de Ville de Grenoble. A savoir que les dons de sang seront effectués de 9h00 à 13h00 et de 16h00 jusqu’à 19h30.



Aucun don de sang ne se fait sans rendez-vous.

Afin de réserver, il vous suffit de vous rendre sur le site : http://dondesang.efs.sante.fr