L’expérience se renouvelle cette année. A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2022, la préfecture de Saône-et-Loire ouvre ses portes le samedi 17 et le dimanche 18 septembre prochain, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Des visites guidées gratuites afin de présenter l’histoire et l’architecture de la préfecture et de découvrir ses salons, son mobilier et ses jardins.

Une exposition exclusive portant sur les visites des présidents de la République en Saône-et-Loire sera proposée. Un cherche et trouve et un quiz seront également proposés aux visiteurs petits et grands, ce qui donnera lieu à un tirage au sort pour remporter un lot, indique la préfecture.

Les inscriptions sont nominatives et se font sur des créneaux horaires précis au plus tard le 16 septembre à 17h30. Trois moyens d’inscription sont à votre disposition :

• Envoyer un courriel à pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr ;

• Remplir le formulaire sur : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/contacts-r1753.html ;

• Par téléphone au 03.85.21.82.33.

L’accueil des visiteurs se fera par le 2 rue de la préfecture, à Mâcon, une carte d’identité vous sera demandée pour accéder à la visite.