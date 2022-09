Journées européennes du patrimoine : la région Bourgogne Franche-Comté ouvre ses portes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se déroule ce samedi 17 et dimanche 18 septembre, la région Bourgogne Franche-Comté ouvre plusieurs de ses bâtiments au public. Il sera ainsi possible de visiter l’Hôtel de région ou encore le Conseil régional à Dijon. Le château de Chateauneuf ou les Thermes de Luxeuil-les-Bains seront également accessible. Les églises Saint Joseph et Saint-Louis de Montrapon pourraient aussi être à votre programme du côté de Besançon.