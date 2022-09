Journées européennes du patrimoine : le département de la Loire ouvre ses portes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce samedi 17 et dimanche 18 septembre, le département de la Loire ouvre les portes de plusieurs lieux mythiques du 42 pour que les Ligériens et touristes puissent visiter. Ainsi il sera possible de se rendre au Château de la Bâtie d’Urfé ou encore à l’Abbaye bénédictine de Charlieu. Le Couvent des Cordeliers sera aussi ouvert tout comme le Prieuré de Pommiers-en-Forez.