Journées Européennes du Patrimoine : le musée des sapeurs-pompiers de Vaulx-en-Velin va ouvrir ses réserves au public les 16 et 17 septembre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses réserves au public les 16 et 17 septembre prochain à Vaulx-en-Velin avec des animations au programme et plus de 150 véhicules à découvrir. Des démonstrations seront également effectuées par des professionnels. L’entrée sera gratuite tout le week-end entre 10h et 18h.