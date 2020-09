Journées européennes du patrimoine : une sélection près de chez vous

Les journées européennes du patrimoine auront donc lieu cette année encore mais dans un contexte un peu plus particulier, crise sanitaire oblige. Du 19 au 20 septembre, des dizaines d’animations sont prévues dans les lieux culturels les plus emblématiques de la région. Voici pour vous notre sélection.

“Hôtel-Dieu à la loupe”

A Lyon, l’Hôtel-Dieu se transforme en terrain de chasse – au trésor – pour “Hôtel-Dieu à la loupe”. Menez l’enquête pour découvrir un objet des oubliés. Conçue par l’association Specimen(s), cette animation représente un moyen ludique de faire découvrir ce lieu chargé d’histoire pour petits et grands. Rendez-vous dimanche 20 septembre à partir de 14h30 à l’Hôtel-Dieu dans le 2ème arrondissement de Lyon.

Musée urbain Tony Garnier

Le musée Tony Garnier accueille pour ces journées du patrimoine cinq animations, à partir de 5 ans pour réunir toute la famille. Situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, ce musée en plein air vous propose notamment de visiter l’appartement 1930, l’occasion de remonter le temps et de découvrir le mode de vie et les préoccupations de cette époque. Vous pourrez également mener “l’enquête au poil”, une aventure éducative pour mener l’enquête en famille au cœur du musée. Rendez-vous ce samedi et dimanche de 11h à 19h pour ne rien manquer de ces animations.

Théâtre des Asphodèles

Cet ilot artistique urbain situé dans le 3ème arrondissement de Lyon vous propose de voyager dans l’univers du théâtre et de ses créations artistiques (décors, costumes, lumières…) et de parcourir par le biais d’une exposition l’histoire de la Commedia Dell’Arte. Ce lieu contemporain proposant des cours de théâtre et des actions en milieu scolaire propose cette initiative que vous pourrez retrouver ces samedi et dimanche.

Auditorium de Lyon

Samedi, découvrez l’envers du décor en suivant un parcours ludique et adapté à tous les âges, l’occasion unique d’accéder à certaines parties techniques inaccessibles le reste de l’année ! Rencontrez des professionnels de l’auditorium de Lyon et partez à la découverte des métiers de l’orchestre. Une visite gratuite d’une heure sur réservation directement sur le site de l’auditorium de Lyon.

La SNCF passe en mode virtuel

La SNCF aussi propose des actions à l’occasion de ces journées du patrimoine et met en place des activités pour tous les âges. Partez à la découverte de l’histoire des chemins de fer français avec des visites en réalité virtuelle pour découvrir des points de vue inédits de lieux incontournables tels que la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris, le train historique Orient-Express, le bunker de la gare de l’Est ou encore le viaduc de Garabit. Vous pouvez vous rendre sur le site dédié aux journées du patrimoine pour plus d’informations.

Archives Municipales de Villefranche

A Villefranche, dimanche 20 septembre, visitez les Archives municipales et découvrez une sélection de documents remarquables. Cette année, il vous est proposé de découvrir les Archives à travers une activité ludique sur l’histoire caladoise, le Caladrier. Un jeu de cartes à reconstituer sur une frise chronologique propose de revenir sur les évènements marquants de l’histoire de la ville. Une visite d’une durée d’1h15 avec quatre créneaux de 10h30 à 16h30 à faire ce dimanche 20 septembre. Réservation préalable conseillé par téléphone au 04 74 07 23 89 ou par mail à l’adresse suivant archives@villefranche.net