Juillet pourrait être le mois le plus chaud, selon Copernicus

Juillet 2023 est sur le point de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré. Après un mois de juin très chaud et sec, la planète s’apprêterait à vivre son mois de juillet le plus chaud jamais mesuré.

D’après Carlo Buontempo, directeur du service climatique de Copernicus « les 15 premiers jours de juillet ont été les 15 jours les plus chauds jamais enregistrés ».

Des températures qui s’expliquent. En effet, plusieurs facteurs entrent en jeu, « le changement climatique réchauffe l’ensemble du système climatique », le phénomène climatique cyclique El Niño touche l’océan Pacifique équatorial, il est donc synonyme du réchauffement mondial. En outre, l’ampleur et la rapidité de la surchauffe des océans notamment de l’Atlantique Nord « ont pris beaucoup de scientifiques par surprise », ajoute le scientifique.

Ces fortes chaleurs impressionnantes, « ne sont pas inattendues », au contraire de la canicule de 2003 en France. Pour lui, il s’agirait d’une conformité « à ce que nous disaient les modèles climatiques il y a 20 ans », a-t-il conclu.