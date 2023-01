JuL et l’OM s’associent

L’Olympique de Marseille vient d’officialiser un partenariat avec le rappeur marseillais JuL

“L’Olympique de Marseille et D’or et de platine, label emblématique du rappeur marseillais JuL, sont fiers d’annoncer une collaboration inédite. Dès samedi, pour le premier match de l’année 2023 à l’Orange Vélodrome, et jusqu’à la fin de la saison, le logo D&P s’affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines de l’Olympique de Marseille. (…) Cette collaboration permet aussi de rassembler deux des communautés les plus actives et engagées de France et d’Europe.”