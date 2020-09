Julian Alaphilippe champion du monde

C’est une ligne de plus au palmarès de Julian Alaphilippe. Le coureur de l’Allier s’est imposé ce dimanche lors de la course sur route des Championnats du monde à Imola, en Italie. Le dernier sacre d’un Français datait de 1997, il s’agissait de Laurent Brochard.



Le Français devance le Belge Wout Van Aert et le Suisse Marc Hirschi. Le coureur français va porter pendant une année le maillot arc-en-ciel. Julian Alaphilippe a indiqué “avoir réalisé un rêve”.

Comment, en 5 années, Julian Alaphilippe est devenu un des grands de l'histoire du cyclisme français 🚀https://t.co/CavTATn1vp — France tv sport (@francetvsport) September 27, 2020