Julien Odoul demande une mission d’information sur les attaques de loups

Au sein de la région Bourgogne Franche-Comté, les attaques de loups se multiplient ces derniers temps.



En réaction à cela, Julien Odoul et le Rassemblement National souhaitent l’ouverture d’une mission d’information régionale pour trouver des solutions face à ce que subissent les éleveurs.

A l’inverse, les partisans de la gauche régionale sont favorables à une cohabitation entre les loups et les autres animaux.



A savoir qu’il est possible de déposer une demande de constitution d’une mission d’information sur un sujet d’intérêt régional seulement si celle-ci est au nom de 20 conseillers régionaux.

Le groupe RN compte 18 élus, Julien Odoul, président du RN et député de l’Yvonne, vient donc solliciter d’autres élus de droite ou de centre à venir se rassembler avec eux, « j’appelle Gilles Platret et son groupe à l’union régionale pour déclencher cette mission d’information » affirme Julien Odoul lors du dernier salon de l’agriculture.

🐺 Pour répondre à la détresse des éleveurs de Bourgogne Franche-Comté qui subissent les attaques incessantes du #loup, je demande avec les élus du @RN_BFC la constitution d’une mission d’information régionale. Nos éleveurs et leurs troupeaux d’abord ! https://t.co/lZvTyGFbuc pic.twitter.com/89ZxMRx61T — Julien ODOUL (@JulienOdoul) June 13, 2023