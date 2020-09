Juliette Gréco est décédée

Chanteuse et actrice, Juliette Gréco est morte ce mercredi, à Ramatuelle à l’âge de 93 ans.



« Juliette Gréco s’est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun », a indiqué la famille ans un communiqué.



L’interprète de « Jolie môme » avait débuté sa carrière en 1949. Au total, entre 1950 et 2010, Juliette Gréco aura sorti 29 albums studios et 11 albums issus de ses concerts. Elle avait inspiré les plus grands auteurs, Sartre, Queneau, Vian ou encore Gainsbourg. En 2007, Juliette Gréco est récompensée d’une victoire d’honneur pour sa carrière aux Victoires de la musique. Au mois de mars 2016, la chanteuse a été victime d’un AVC à Lyon. Elle avait 89 ans et avait dû interrompre sa tournée d’adieu.

Elle était l’élégance et la liberté. Juliette Gréco a rejoint Brel, Ferré, Brassens, Aznavour et tous ceux qu’elle interpréta au panthéon de la chanson française. Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies. La « muse de Saint-Germain-des-Prés » est immortelle. pic.twitter.com/NLAwtZfzNE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2020