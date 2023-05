Jumelage entre Saint-Pierre (Martinique) et Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire)

Ce samedi, la salle du Conseil municipal de Saint- Pierre a officiellement jumelé Saint-Pierre et Toulon-sur-Arroux. Il s’agit de l’association d’une ville d’Art et d’histoire (Saint-Pierre) et celle d’une commune pour l’abolitionnisme (Toulon-sur-Arroux).

Durant la séance, le maire d’Ouidah (commune côtière du Benin) était présent. Le maire de Saint-Pierre a évoqué plusieurs actions en rapport avec la libération des esclaves. La présence de Christiane Mathos, qui mène un travail pour la mémoire de l’esclavage dans la région de Saône-et-Loire, a été saluée.