Juninho : “Rudi (Garcia) est vraiment froid humainement”

Sur OL TV, dans un entretien prévu de longue date, le directeur sportif de l’OL s’est exprimé ce mercredi soir : ”Si on regarde la réalité du foot, on ne méritait pas d’aller en Ligue des Champions”.

Juninho a bien entendu répondu aux critiques de Rudi Garcia :

”J’ai été surpris même si j’imaginais qu’il ferait quelque chose, cela fait partie de son caractère. J’ai eu l’impression que cette interview était préparée en amont. (…) Je n’ai pas le sentiment d’avoir été trahi car on est trahis par ses vrais amis.”

“Bien sûr que je dois me poser des questions.”

“Avec Houssem Aouar à Angers, j’ai pris la décision de le sanctionner sportivement car il n’avait pas accepté de s’entraîner après le match. C’est mon droit de prendre des décisions. (…) La pire des choses, ce sont des traitements différents. Il y a des limites. Nous on n’y arrive pas, on a pas de discipline générale, à la perte du ballon par exemple. (…) Moi je peux être dur avec les joueurs mais je peux les embrasser aussi. Cela gênait Rudi car il est froid humainement.” (…) Il est vraiment froid, il n’a pas de sentiment avec les gens autour.”

“Pendant le mercato, je n’ai pas laissé Rudi choisir les joueurs, c’est vrai. Mais c’est mon droit et je dois penser au moyen et au long terme. Je pense que Rudi n’avait pas l’habitude de ça. Il a l’habitude d’imposer des choses. Moi j’ai un défaut, j’accepte de laisser tirer la corde mais, ensuite, j’explose. (…) Quand je venais à l’entraînement, il ne me donnait aucune indication sur ses intentions de départ. J’aurais dû lui dire de me donner plus d’informations.“

“Je n’ai pas honte de dire que j’ai manqué de confiance en moi-même. Rudi a un manque total de confiance en lui-même alors il donne le change en s’affichant fort. S’il pouvait parler et se regarder en même temps à la télé, il le ferait.”

“Pour le coach, on a tous envie qu’il (Christophe Galtier) vienne chez nous.” “En coupe d’Europe, l’objectif sera le dernier carré de la Ligue Europa”.

Juninho a aussi officialisé l’arrivée de Damien Da Silva, dont il a vanté l’expérience.