Just Fontaine, légende du football, est mort à 89 ans

L’attaquant phare du stade de Reims est mort ce 1er mars à l’âge de 89 ans à Toulouse. Il inscrit 13 buts en six rencontres lors de la coupe du monde en 1958, un record toujours inégalé.

Avec une carrière qui a duré moins d’une décennie, Fontaine marque l’esprit des Français avec ses nombreuses réalisations en équipe de France et au Stade de Reims.

Ayant grandi au Maroc, il se tourne rapidement vers le football et connaît sa première sélection avec les Bleus le 17 décembre 1953, contre le Luxembourg.

Il sera sélectionné à 21 reprises en équipe de France et mettra un terme à sa carrière en 1962 suite à une blessure subie deux années auparavant. Il deviendra ensuite sélectionneur des bleus en 1967, entraîneur du PSG de 1973 à 1976 et terminera sa carrière de foot en tant que sélectionneur pour l’équipe du Maroc.

Depuis, la légende des Bleus vivait en retrait du monde du football.