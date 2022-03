Justice : Jean-Vincent Placé en garde à vue pour harcèlement et agression sexuelle

Jean-Vincent Placé, l’ancien secrétaire d’Etat de François Hollande, a été placé en garde à vue ce lundi dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes à Paris, indique Le Parisien.

Au mois de novembre 2021, une plainte pour harcèlement et agression sexuelle avait été déposée à son encontre par une ancienne collaboratrice et une enquête préliminaire avait été ouverte pour des faits commis entre 2012 et 2016. Selon elle, Jean-Vincent Placé l’aurait forcé à danser un slow avec lui lors d’un déplacement professionnel.

Ce dernier avait déjà été condamné en mars 2021 à 5 000 euros d’amende et 2 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement sexuel pour des faits remontant à 2016, lors desquels il avait tenté d’embrasser une gendarme chargée de garder son appartement de fonction.