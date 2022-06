Justice : le propriétaire du site porno Jacquie et Michel mis en examen pour complicité de viol

Michel Piron, le propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel, a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de dérives dans le porno amateur et a été mis en examen pour complicité de viol et e traite d’être humain en bande organisée.

Il a été interpellé mardi en compagnie de son épouse et de trois autres hommes. Après avoir passé 72 heures en garde à vue, il a été placé sous contrôle judiciaire.

En juillet 2020, le parquet avait ouvert une enquête confiée à la police judiciaire après un signalement adressé par Osez le féminisme, les Effronté-es et le mouvement du Nid, suite aux témoignages de plusieurs actrices qui assuraient avoir été contraintes à des pratiques sexuelles « hors normes et douloureuses » alors qu’elles n’étaient pas consentantes.