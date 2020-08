Juve-OL : les infos à J-3

Contrairement à ce qui était prévu, les joueurs de l’OL n’ont eu droit lundi qu’à une seule séance d’entraînement et non deux. Rudi Garcia a préféré annuler celle de l’après-midi et laisser ses hommes récupérer. Ce mardi, Memphis Depay et ses partenaires s’entraîneront à 17h30 à Décines à huis-clos.

Aucun forfait majeur ne sera à déplorer pour mercredi : sorti légèrement touché vendredi contre le PSG, Marcelo sera bien apte. Du côté de la Juventus, l’attaquant Paulo Dybala devrait être rétabli à temps et au moins figurer dans le groupe. En revanche, la Vieille Dame devra se passer de Douglas Costa, Sami Khedira et Mattia De Sciglio.

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Memphis Depay donne le ton : ”On n’a pas peur et les joueurs de la Juve le savent.”