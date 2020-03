Juve – OL, vers un match à huis clos

Le gouvernement italien a décidé que toutes les manifestations sportives se dérouleraient à huis clos jusqu’au 3 avril suite à l’épidémie de coronavirus qui touche le pays.



Une décision notamment valable pour les matchs de football et, donc, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et Lyon, le 17 mars. L’OL, de son coté, affirme ne pas avoir été averti pour le moment. Le club a réagit dans un communiqué :



“L’Olympique Lyonnais a pris connaissance des informations provenant d’Italie concernant la tenue à huis clos du match retour entre la Juventus et l’OL devant se dérouler le 17 mars prochain et comptant pour les huitièmes de finale de la Champions League. Pour le moment, cette information ne nous a pas été confirmée ni part l’UEFA ni par la Juventus. D’autres solutions sont également envisageables et envisagées. ”