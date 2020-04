Karim Benzema envisage un retour à l’OL !

Invité d’OLTV ce vendredi, l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema a déclaré ne pas “fermer pas la porte” à un retour à l’Olympique Lyonnais.



“Je reviendrai à Lyon c’est sûr, que ce soit comme footballeur ou autre chose.” Âgé de 32 ans, Karim Benzema, né à Lyon, se voit revenir dans quelques années dans sa ville natale. Le Madrilène n’a d’ailleurs pas écarté l’idée “de terminer sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Après tout ce que j’ai pu faire, marquer l’histoire du club à Madrid, pourquoi pas”, a-t-il dit, ce vendredi, dans le cadre d’une émission diffusée par la chaîne du club.



Formé à l’OL, Karim Benzema a récemment prolongé son bail de trois ans avec son club espagnol. Un retour dans son club formateur pourrait donc être envisagé à l’issue de son contrat. Mais dans l’immédiat, le sujet n’est pas d’actualité. Le buteur du Real Madrid se sent toujours en pleine forme. “On a tendance à dire fin de carrière quand un joueur atteint 30, 31 ou 32 ans. Mais cela fait deux ans où je me sens vraiment en forme physiquement ou mentalement. Je ne me blesse pas. Je peux enchaîner les matches. Je ne le vois pas comme une fin de carrière. Je ne suis pas au début, c’est certain, mais il est sûr que j’ai encore de belles années devant moi.”