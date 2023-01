Karim Benzema et Caroline Garcia sacrés sportifs de l’année 2022

C’est officiel, Karim Benzema et Caroline Garcia sont élus sportifs Français de l’année 2022 aux trophées UJSF.

Première édition, premier classement, les 3000 journalistes adhérents de l’UJSF ont voté entre le 24 novembre et le 31 décembre pour leurs champions et championnes de l’année 2022.

Sans aucune surprise, dans la catégorie “Champion de l’année”, Karim Benzema remporte le titre. Le Brondillant sort d’une saison sans faute avec le Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga et surtout vainqueur du Ballon d’Or France Football, premier Français à le remporter depuis 1998. Il devance Kylian Mbappé et Antoine Dupont.

Du côté de la catégorie “Championne de l’année”, c’est Caroline Garcia qui est sacrée. 75ème joueuse mondiale avant la tournée américaine, elle termine l’année en beauté avec une quatrième place au classement WTA. Victorieuse à Cincinnati puis demi-finalistes à l’US Open, la Lyonnaise a su se remettre en jambe après une première partie de saison compliquée. Pour bien terminer la saison, elle remporte le Masters à Fort Worth au Texas. Première française à le remporter depuis Amélie Mauresmo en 2005. Elle devance Pauline Ferrand-Prévot et Justine Braisaz-Bouchet au classement.