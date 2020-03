Keolis annonce un nettoyage plus intensif des bus, métros et tramways

Keolis a pris cette semaine la décision de renforcer le nettoyage des bus, métros et tramways dans l’agglomération lyonnaise. Cela passe par une désinfection quotidienne des véhicules ainsi qu’une plus forte présence de la prévention contre le coronavirus.



Par conséquent, TCL va diffuser des messages de prévention ainsi que le spot officiel du ministère de la Santé, sur les différents écrans présents dans les stations et véhicules. Ils comptent aussi sur leurs réseaux sociaux pour diffuser au plus grand nombre.



Le bilan actuel est de 51 personnes contaminées en Auvergne Rhône-Alpes, et 257 en France métropolitaine.