Kim Kardashian fait désormais partie de la famille des milliardaires

Kim Kardashian devient milliardaire grâce à ses deux entreprises de beauté et de lingerie (KKW beauty et Skims), ses partenariats avec de grandes marques ainsi que ses contrats de téléréalité.



Selon le magazine Forbes, la star américaine possède désormais une fortune équivalente à plus d’un milliard de dollars.

Célébrité mineure au lancement de l’émission “L’incroyable famille Kardashian”, Kim Kardashian est devenue vedette mondiale grâce à celle-ci et compte dès à présent plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram.