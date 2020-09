Koh Lanta : Bertrand-Kamal est mort

Koh Lanta est en deuil. Bertrand-Kamal, aventurier de la nouvelle saison actuellement diffusée sur TF1, est décédé ce mercredi des suites d’un cancer à l’âge de 30 ans.

TF1 a réagi par un communiqué : “C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère.”



Le candidat de l’équipe verte avait annoncé son combat contre la maladie sur Facebook en juillet 2020. La société de production ALP et TF1 ont annoncé qu’elles dédiaient l’actuelle saison à la mémoire de Bertrand-Kamal, avec l’accord de ses proches.