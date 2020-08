Koh-Lanta revient ce vendredi

Intitulée “Les 4 Terres”, cette nouvelle saison de Koh-Lanta débutera sur TF1 ce vendredi soir à 21h et verra pour la première fois quatre équipes s’affronter, chacune représentant une « grande région » de France.

La région Auvergne-Rhône-Alpes comptera quatre des six membres de l’équipe de l’est. Composée de trois hommes et trois femmes cette équipe variée semble polyvalente et apte à s’opposer aux trois autres tribus.

Profils des 6 candidats de l’équipe de l’est:

Loic, 20 ans, est originaire du massif de la Chartreuse. Adepte de sensations fortes, Loïc est, selon son portrait, “un jeune homme simple, généreux et sans filtre”. Véritable amoureux de la nature, Loïc devrait s’acclimater facilement, c’est le benjamin de la saison.

Laurent, 48 ans. Surnommé Papa Jones par ses élèves, ce professeur d’histoire-géographie de l’Isère, est “posé et mesuré.”

Alexandra, 32 ans. Sportive, cette maman de deux petites filles vient du pays de Gex, dans l’Ain, le long de la frontière suisse. Comptable de métier, elle “veut aller au-delà de sa timidité et mise sur sa volonté”.

Joaquina, 38 ans. Cette boulangère dans le Beaujolais, dévouée à son commerce et à sa vie de famille. Ce sont ces trois enfants qui l’ont inscrite à Koh-Lanta pour qu’elle puisse réaliser son rêve.

Bertrand-Kamal, 30 ans. Bertrand-Kamal est surnommé BK. Animateur et responsable de clubs de vacances, il a parcouru le monde. Sociable mais compétiteur, il vient pour gagner.

Hadja, 28 ans. Handballeuse professionnelle, Hadja « est une dure à cuire ». Venue de Champagne, cette jeune femme énergique ne supporte pas la faiblesse chez les autres. Elle devra faire part de diplomatie, cela peut avoir son importance dans Koh-Lanta.