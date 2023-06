Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG après 2024

Après le départ de Messi, c’est un nouveau coup de tonnerre pour le Paris Saint-Germain.

L’attaquant Kylian Mbappé a annoncé ce lundi qu’il ne prolongerait pas son contrat pour cette fois.

A savoir que le bail du joueur se terminera en juin 2024.



Le club parisien a plusieurs options possibles devant lui, s’il désire avoir une indemnité, il se doit de lâcher le capitaine des Bleus dès cet été. La deuxième consiste à convaincre finalement le joueur de prolonger son contrat avant l’échéance du 31 juillet prochain.



Face à l’engouement des médias, Kylian Mbappé et ses proches se sont exprimés et affirment qu’ils « regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club ».

Reste à voir quelles décisions seront prises du côté du PSG ou de Kylian Mbappé.