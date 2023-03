Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris et devient le nouveau capitaine de l’équipe de France

Selon différents médias, l’attaquant star du PSG serait le nouveau capitaine de l’équipe de France. Didier Deschamps semblait hésiter entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour remplacer l’ancien capitaine des bleus ayant pris sa retraite après la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris.



Une coupe du monde mémorable pour le numéro 10, l’entraîneur tranche et choisis Mbappé comme successeur. À 24 ans, il a été sélectionné pour la première fois en 2017, champions du monde en 2018 et vice-champions du monde en 2022. Un choix qui paraissait évident pour l’ancien capitaine en soulignant ses qualités de « leadership ».



Le rôle de capitaine n’est pas inconnu pour Kylian, puisqu’il porte déjà le brassard en remplacement du brésilien Marquinhos au Paris Saint-Germain. Il ne reste plus qu’à attendre la conformation de l’entraîneur de l’équipe de France ce jeudi, pour voir Mbappé capitaine de l’équipe de France face au match contre le Pays-Bas pour les élévatoires de l’euro.