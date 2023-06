L124 dénonce un élevage intensif de chevreaux

L’association lyonnaise L214 a publié une enquête dénonçant l’élevage intensif de chevreaux mené par le groupe LDC. Cette société connue pour les marques : Le Gaulois ou le Maître Coq, considèrerait, selon l’association, les animaux comme les objets.



Selon les mots de l’association, cette société nourrirait non seulement des poulets mais aussi des chevreaux âgés de quelques jours dans le but de les tuer un mois plus tard. Au sein de l’élevage à Saint-Pierre-le-Vieux, en Saône-et-Loire les chevreaux seraient entassés et enfermés afin d’être engraissés rapidement.