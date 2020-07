L214 dénonce les conditions d’élevage des poulets vendus par Lidl

Ce mardi, des membres de L214 manifestent devant les magasins de l’enseigne Lidl. Plus largement, une vaste opération de sensibilisation est lancée.

L’association de défense des animaux reproche au géant allemand d’approvisionner ses magasins avec des poulets élevés dans de mauvaises conditions. Pour alerter les consommateurs, des actions de rue et campagne d’affichage se déroulent devant des magasins Lidl à Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille ou encore Nancy.

Allô patron ?

Pour cette opération, L214 mise sur la parodie. Un tract qui reprend les codes des traditionnelles publicités de la marque est distribué devant plusieurs magasins de la ville, incitant les clients à signer une pétition.

Une vidéo a également été réalisée pour dénoncer les pratiques de l’enseigne, reine du hard-discount en France.

Les différends entre Lidl et L214 ne sont pas nouveaux. En réalité, cela fait plus d’un an que l’enseigne et l’association sont en contact. Il y a moins d’une semaine, l’enseigne a envoyé à la presse ce qu’elle présente comme un engagement en faveur des poulets de chair. Pour l’association “Cette publication ne répond pas aux mesures minimales attendues par une majeure partie des citoyens et que L214 porte auprès de Lidl depuis plus d’un an. ” Les échanges n’ont visiblement pas été fructueux.