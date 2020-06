La 11e édition des journées européennes de l’archéologie est lancée !

“Le passé accessible à tous”. Voilà l’objectif de cette 11e édition des Journées européennes de l’archéologie, qui se déroule vendredi, samedi et dimanche.



Coordonnée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), cette édition 2020 s’adapte à la situation sanitaire. De nombreux événements se déroulent donc sur les réseaux sociaux, avec des podcasts, des films ou encore des expositions virtuelles. Le projet s’exporte également, avec des activités prévues de partout en Europe.



Au total, ce sont plus de 250 ressources numériques rendues accessibles pour l’occasion. La journée de ce vendredi, dédiée aux jeunes publics, propose de nombreuses initiatives éducatives à retrouver avec le hashtag #Archeorama.



Pour en savoir plus et découvrir l’ensemble des activités proposées, rendez-vous ici.

