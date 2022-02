La 14e édition du Lyon Urban Trail aura lieu le 27 mars prochain

Le Lyon Urban Trail revient pour sa 14 édition, le dimanche 27 mars. Après une annulation en 2020, puis un report en 2021, l’événement retrouve sa date printanière. Lyon Urban Trail 2022, sera le premier gros événement running de 2022 de la métropole lyonnaise.

Cette année, le parcours ne change pas réellement puisque le village départ/arrivée sera de nouveau basé sur la place Saint-Jean, au cœur du Vieux-Lyon. Quant aux différents parcours, le tracé est toujours en cours de réalisation.

Pour participer à cet événement, il est possible de s’inscrire via la plateforme lyonurbantrail.com . Plusieurs parcours sont proposés avec les 37, 24, 14 et 8 kilomètres ainsi qu’un parcours Rando sportive de 12 km. Le parcours de 37 km est le plus long trail urbain intra-muros de France, il traverse la colline de Fourvière, la commune de Sainte-Foy les Lyon, la colline de la Croix-Rousse et la commune de Caluire-et-Cuire.

Ces parcours permettent de visiter Lyon en traversant des endroits incontournables comme le Théâtre romain, l’Hôtel de ville …

Plus de 5 000 coureurs sont attendus cette année, le port du masque ne sera pas obligatoire.

Michel Sorine, codirigeant de Extra Sports explique l’évènement du Lyon Urban Trail.