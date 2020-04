La 15e édition du Hellfest est annulée

Il n’y aura pas d’édition 2020 du Hellfest, le célèbre festival de rock et de métal qui réunit chaque année 180 000 spectateurs sur trois jours.



Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, Ben Barbaud, le fondateur et directeur du festival explique être « contraint d’annuler le Hellfest » à cause de la crise de coronavirus. L’événement devait fêter son quinzième anniversaire du 19 au 21 juin à Clisson, en Loire-Atlantique.



Le fondateur explique également que le montage du site devait commencer le 15 avril. Mais il ne s’imagine pas, pendant le festival, « réunir 60 000 personnes par jour sur un petit périmètre sans leur faire courir de risque ».



Malgré tout, Ben Barbaud ne se fait pas de soucis concernant la pérennité du Hellfest.