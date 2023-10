Ce week-end la 17e édition de la Foire de Vienne va accueillir plus de 500 exposants. Plusieurs salons thématiques seront installés à cette occasion : salon du bien-être, salon livre et jeu, salon de l’automobile, salon des arts de la table, salon de la gastronomie et salon de l’artisanat d’art. De nombreux commerces participeront également à cette grande fête qui permettra de saisir de bonnes affaires.