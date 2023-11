La 211e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaujeu va avoir lieu en décembre

Du 1er au 3 décembre, rendez-vous à l’hôpital de Beaujeu pour un évènement festif et caritatif. Avec une vente aux enchères de quelques 50 lots des vins des Hospices de Beaujeu, trois jours de dégustation-vente et l’exposition du Banquet de la Volupté de l’artiste Elpom offrant un regard sensible sur l’opulence et la volupté du vignoble, les Hôpitaux Nord-Ouest mettent à l’honneur leur patrimoine viticole et renouent avec les ventes caritatives.

Les 1, 2 et 3 décembre, l’ambiance sera festive à l’hôpital de Beaujeu dont les neuf siècles d’histoire sont intimement liés à la vigne. L’hôpital est propriétaire du domaine des Hospices de Beaujeu. Ses 75 hectares situés au nord du Beaujolais sont principalement constitués de crus des appellations Morgon, Régnié et Brouilly.

Dégustations, ventes et masterclass

Dès le vendredi 1 décembre à 16h et tout au long du week-end, l’accès à un grand espace de dégustation et de vente permettra aux visiteurs de découvrir et d’acquérir grâce à la complicité de Vinescence les millésimes 2022 de ces trois crus. Le samedi 2 décembre, pour offrir au public l’occasion d’une découverte plus poussée et favoriser les échanges autour des vins des Hospices de Beaujeu, trois masterclass seront animées par les experts de la Maison François Martenot qui révèleront toute la singularité des vins proposés. La vente aux enchères aura lieu le 3 décembre au cœur de l’ancien Hôtel Dieu et sera retransmise en live via la plateforme interencheres.com.

L’ensemble des fonds collectés ira à l’hôpital de Beaujeu pour l’acquisition d’un chariot snoezelen et la création d’un jardin thérapeutique permettant aux patients et aux résidents de profiter des nombreux bienfaits de la nature, de stimuler leurs sens, et de favoriser les sorties et les échanges.