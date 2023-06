La 2ème édition du festival Entre Rhône et Saône

Du 30 juin au 2 juillet, la ville de Lyon se met en fête avec la seconde édition du festival Entre Rhône et Saône. Le but de ce festival est de découvrir d’un peu plus près les cours d’eau qui nous entourent et les protéger. 3 thèmes sont abordés par ce festival : célébrer, protéger et découvrir.

Au programme, ce sont 340 animations qui sont prévues, portées par de nombreux acteurs du territoire : associations, artistes, institutions culturelles de la Ville, entreprises mécènes et bien d’autres encore.

Des parades, concerts, activités sportives et nautiques seront au programme. Des endroits pour se détendre ou se restaurer ou encore des ateliers seront aussi accessibles. Petits et grands peuvent venir profiter d’activités dont 70% des animations sont accessibles gratuitement sous réservation.

Pour en savoir plus sur la programmation et le festival, vous pouvez cliquer ici.