Les 28 et 29 avril prochains, une 3e édition du forum secours et santé va avoir lieu à Chalon-sur-Saône d’après nos confrères d’Info Chalon. Le rendez-vous est donné aux abords de l’Espace Nautique du Grand Chalon, du Bastion Sainte-Marie et du Parc des Expositions. Une opération de sensibilisation qui permet d’en savoir plus sur les premiers gestes de secours à connaître.