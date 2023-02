La 3e édition du Wintower débute ce vendredi

C’est parti pour la 3e édition du Wintower à la Halle Tony Garnier. Venez découvrir la culture urbaine partagée grâce à la musique, le sport, le stand-up, la mode et la danse. Pendant 2 soirées et 2 journées du 24 au 26 février, 35 artistes vous feront vibrer dans une Halle transfigurée pour l’occasion.

Durant les nuits du vendredi 24 et du samedi 25 février, nous accueillerons sur scène de la Urban Floor, dance Floor et Roller Disco avec des artistiques tels que Myra, Flore & WSK live, Marija pour le vendredi et Skia, Polo & Pan et Pechko le samedi.

Durant la journée du samedi 25 et du dimanche 26 février on peut retrouver du Day Floor et du Stand Up exclusivement le samedi. D’autres artistes comme Jey Khemeya, Illustre, Doria et Nordine Ganso seront présents sur ces deux jours.

Vous pouvez également faire des ateliers gratuits comme de la breakdance, de la trottinette ou de l’ultimate. Voici un détail des ateliers :

Samedi et Dimanche de 13H à 18H

– Breakdance, Scratch, Beatbox, Skate, trottinette, Double Dutch, Atelier couture, Atelier Custom Bombe, Ultimate, Street hockey.

Vendredi et Samedi

– Friperie avec Minimaxxx 13H à 3H

– Roller Disco de 20H à 23H

– Retrogaming (en soirée comme en journée)

Afin d’en savoir plus, vous pouvez cliquez-ici.