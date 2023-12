La 4e étape du Paris-Nice partira de Chalon-sur-Saône

Alors que le tracé de la course cycliste Paris-Nice a été dévoilé ce mardi, Chalon-sur-Saône sera la ville de départ de la 4e étape, le mercredi 6 mars, qui arrivera du côté du Mont Brouilly dans le Beaujolais, après 183km de parcours. La course était déjà passée par Chalon-sur-Saône en 2017 et 2021 notamment, et passera également lors de l’étape concernée par Montagny-lès-Buxy, la Côte du Mont-Saint-Vincent ou encore Cluny.