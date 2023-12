Suite à la collecte menée par la Banque Alimentaire les 24, 25 et 26 novembre dernier dans la Loire, 320 000 repas vont pouvoir être servis par l’association. Ce sont au total 160 tonnes de denrées alimentaires qui ont été récoltées, soit 16 tonnes de plus qu’en 2022. Il aura fallu la mobilisation de 2600 bénévoles dont 1700 lycéens et étudiants pour effectuer cette belle récolte.