La basilique de Fourvière illuminée pour les fêtes

La Région des Lumières reviendra ce jeudi soir à la basilique de Fourvière. Le spectacle sons et lumières de 18 minutes est une nouvelle fois signé par les Allumeurs de Rêves.

Cette nouvelle création, riche en animations 3D, sera accompagnée d’une bande son mettant à l’honneur les musiques vocales, de l’opéra au jazz vocal, d’airs traditionnels aux œuvres sacrées, de Verdi et Puccini à des compositeurs contemporains, et un ensemble vocal lyonnais… dans une ode au féminin. Les spectateurs pourront prolonger leur expérience par une déambulation dans un jardin scénographié, composé d’objets lumineux et féériques, sur l’esplanade surplombant la ville.



Le spectacle sera visible Les jeudis, vendredis et samedis de décembre de 18h30 à 21h30 jusqu’au 30 décembre 2023