La Batmobile visible à Lyon

La véritable Batmobile utilisée dans le film Batman réalisé par Tim Burton est visible au Musée Miniature et cinéma de Lyon jusqu’au 5 mars.

Dans le cadre de l’exposition Le Héros aux mille visages, la célèbre voiture du super-héros est à observée au Musée Miniature et cinéma dans le Vieux-Lyon (5e arrondissement).

L’exposition revient sur l’oeuvre de Jay Oliva, réalisateur du diptyque animé The Dark Knight Returns et storyboarder de Batman VS Superman.

Cette Batmobile conduite par Michael Keaton, acteur américain interprétant le rôle de Batman est à vendre aux enchères pour la modique somme de 1,5 millions d’euros pour seulement une vitesse de pointe de 50 km/h.