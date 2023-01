La bibliothèque de la Part-Dieu met en place des prêts d’instruments de musique

C’est une première à la grande Bibliothèque Municipale de Lyon, des prêts d’instruments de musique vont être mis en place dès ce mardi. Le but : favoriser l’apprentissage de la musique en réduisant au maximum les couts.

Pour Cyrille Michaud, responsable du département musique de la bibliothèque, c’est “une idée et une pratique enrichissante pour les personnes qui veulent débuter dans l’apprentissage”. Une soixantaine d’instruments vont être mis à disposition des abonnés de la bibliothèque.

Banjo, guitares, ukulele ou encore pianos numériques pourront être empruntés pour une durée de six semaines. Des instruments plus méconnus seront aussi faciles d’accès (balafon, chekere ou encore cajon). Ils présentent une certaine facilité d’apprentissage et sont faciles à transporter.

Lors du choix d’un instrument, les responsables du département musique guideront les visiteurs afin qu’ils puissent s’exercer. Une fiche médiation sera aussi fournie avec les instruments pour que l’abonné puisse lire et regarder des tutos.

En mars et avril, des ateliers autour de la “capoeira” seront proposés afin de favoriser ce lien et ainsi en apprendre plus.

“On s’attend à avoir pas mal de monde à l’ouverture de la bibliothèque à 10h au vu des nombreuses demandes faites en amont”, explique Cyrille Michaud.