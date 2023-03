La Biennale d’art contemporain a déjà sa prochaine commissaire

La directrice de la Biennale d’art contemporain de Lyon, Isabelle Bertolotti, a choisi de confier le commissariat de la prochaine édition à Alexia Fabre, directrice de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts depuis 2022. Dans un communiqué de la Biennale, Isabelle Bertolotti explique son choix en se disant “sensible” aux valeurs de la nouvelle commissaire.

Diplômée de l’École du Louvre et de l’Institut national du Patrimoine, Alexia Fabre a précédemment dirigé le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Elle a également eu l’opportunité d’être co commissaire de l’exposition Lune au Grand Palais (2019), commissaire invitée de la Biennale de Québec en 2017 ainsi que codirectrice artistique de Nuit Blanche Paris. Alexia Fabre a aussi travaillé sur une politique artistique et culturelle à destination des artistes contemporains et des publics qui mettait en œuvre les valeurs de diversité et d’égalité.

La prochaine édition de la Biennale d’art contemporain prendra place de septembre 2024 à janvier 2025.