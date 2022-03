La billetterie des Nuits de Fourvière ouvre ce mardi midi. Pour cette 76e édition des Nuits de Fourvière 59 jours de festival sont prévus du 2 juin au 30 juillet.



59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra et cirque répartis en 173 représentations seront proposés au public lyonnais.



Pour rappel, la programmation des Nuits de Fourvière a été dévoilée la semaine dernière.

La programmation des Nuits de Fourvière 2022

6 et 7 juin : Nick Cave & The Bad Seeds

8 juin : Thom Yorke et Jonny Greenwood (The Smile)

9 juin : Deltones

10 juin : Phoenix

11 juin : Moderat

13 juin : Joy Crookes (avec Kimberose et Cyrious)

14 juin : Ana Moura

20, 21 et 22 juin : Mathieu Chédid

23 juin : Patti Smith

24 juin : Snarky Puppy avec The Buttshakers

27 juin : Julien Clerc

28 juin : Calogero

29 juin : Dutronc & Dutronc

30 juin et 4 juillet : Juliette Armanet

6 juillet : Abd Al Malik

7 juillet : Gaël Faye

9 juillet : Jungle

11 juillet : Rodrigo y Gabriela

12 juillet : Andrew Bird

16 juillet : Archie Shepp (avec Jason Moran et Marion Rampal)

18 juillet : Chilly Gonzales

19 juillet : Diana Krall

24 juillet : Marcus Miller

25 juillet : Agnes Obel